Skadegörelse på Hasselbacken – Misstänks ha slagit sönder glasruta

Polis larmades under onsdagskvällen till Hasselbacken efter uppgifter om skadegörelse vid ett flerfamiljshus.
Larmet kom klockan 18.36. Polisen fick samtal om en man som ska ha slagit eller sparkat sönder en glasruta till en port.
På platsen konstaterades skador på en port till fastigheten. Polisen påträffade samtidigt en misstänkt man i 45-årsåldern.
Mannen hördes på platsen och polis dokumenterade händelsen samt tog uppgifter som ligger till grund för en anmälan om skadegörelse.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.