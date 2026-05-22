Oj! Vilken Helg! Evenemangstips för STO

Helgen bjuder på ett brett utbud av evenemang i STO-området – från drakbygge och öppet hus i Svenshögen till Iverdagen på Sundsby, stor garageloppis i Myggenäs, konstupplevelser. Slussens pensionat firar 100 år och Billströmska folkhögskolan 150 år.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.

STENUNGSUND

Arbete pågår / Drakar

STATIONEN i Svenshögen • Söndag 24 maj kl. 14.00–16.00

Stationen bjuder in till drakbyggar-workshop för alla som vill lära sig bygga en egen drake. Workshopen avslutas med gemensam promenad och testflygning.

Läs mer hos arrangören >>

Öppet Hus i Svenshögen

Svenshögen • Söndag 24 maj kl. 10.30–17.00

Boende och företag i byn håller öppet för besökare. Många programpunkter handlar om hållbarhet, ekologi och omställning till en hållbar livsstil.

Läs mer hos arrangören >>

Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • 12 maj–28 juni

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

Läs mer hos arrangören >>

Lotta Söder

Stenungsund • 18 april–23 maj

Lotta Söder arbetar med måleri, textil, collage och glas i många uttryck. Utställningen utforskar tid, minne, rötter och sammanhang.

Läs mer hos arrangören >>

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 22 maj

• kl. 18.30 – The Mandalorian and Grogu

Lördag 23 maj

• kl. 12.45 – Bamse och havets hemlighet

• kl. 14.30 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 16.45 – The Mandalorian and Grogu

Söndag 24 maj

• kl. 15.45 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.00 – The Mandalorian and Grogu

TJÖRN

Csamband uppträder i parken

Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Fredag 22 maj kl. 18.30

Csamband från Tjörns kulturskola Delta uppträder med sång och musik i den blommande parken. Det blir en blandning av soul, pop, gamla godingar och rock.

Läs mer hos arrangören >>

AW & Försommarquiz

Salt & Sill, Klädesholmen • Fredag 22 maj från kl. 17.00

Salt & Sill smygstartar sommarens quizkvällar med AW i Sjöboden och Försommarquiz på ovanvåningen i Saltbaren kl. 20.00.

Läs mer hos arrangören >>

Myggenäs stora garageloppis

Myggenäs • Lördag 23 maj kl. 10.00–14.00

Flera hushåll i området öppnar sina garage och fyller dem med saker som söker nya hem. Här kan besökare fynda allt från kläder och leksaker till inredning, möbler och sportprylar.

Läs mer hos arrangören >>

Billströmska folkhögskolan 150 år!

Billströmska folkhögskolan, Kållekärr • Lördag 23 maj kl. 11.00–15.00

Billströmska folkhögskolan firar 150 år med öppet hus, utställningar, konserter, aktiviteter för barn och möjlighet att dela minnen från skolan.

Läs mer hos arrangören >>

Invigning av verket ”Forced to a Change”

Gästhamnen, Skärhamn • Lördag 23 maj kl. 15.30

Verket ”Forced to a Change” av Maria Miesenberger invigs i gästhamnen i Skärhamn. Konstnären finns på plats och invigningstal hålls under eftermiddagen.

Läs mer hos arrangören >>

Ivers familjedag

Sundsby säteri • Söndag 24 maj kl. 11.00–14.00

En dag fylld av natur- och kulturarv för hela familjen. Under dagen hyllas Iver med aktiviteter, teater, naturupplevelser och gemenskap.

Läs mer hos arrangören >>

Barnteater: Ivers dagbok

Sundsby säteri • Söndag 24 maj kl. kl 11.30 och kl 13.00

Följ med på en tidsresa till 1600-talets Sundsby säteri. I den interaktiva teaterföreställningen får barnen bli en del av historien.

Läs mer hos arrangören >>

Gåke & Lennart Palm uppträder i parken!

Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Söndag 24 maj kl. 18.30

Gåke och Lennart Palm välkomnar våren med sång och musik i Runes Rhododendronpark.

Läs mer hos arrangören >>

Utställning: Ulla-Karins ”Goa Gubbar”

Soul & Art / Majsans konst och hantverk, Fågelkärrsvägen 4 H, Höviksnäs • Lördag 23 maj kl. 11.00–15.00

Välkommen till en värld av ren glädje – Ulla-Karin Gustafssons färgstarka och charmiga utställning ”Goa Gubbar” visas i Höviksnäs. Utställningen fortsätter även söndag 24 maj kl. 11.00–14.00.

Läs mer hos arrangören >>

Utställning: Thomas Nilsson

Konstrummet, biblioteket i Skärhamn

Thomas Nilsson visar arbeten där hantverksmässiga trycktekniker och minnen från platser och miljöer möts i bild.

Läs mer hos arrangören >>

Öppen ateljé: Monica Nilsson & Eva Dijner

Fårhuset, Sundsby Säteri

Monica Nilsson visar ullhantverk och Eva Dijner bidrar med vävda bomullsmattor i varierade tekniker. Utställningen är en del av Öppen ateljé på Sundsby säteri.

Läs mer hos arrangören >>

Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.

Läs mer hos arrangören >>

Utställning: Lars Lerin

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Under sommaren visas verk ur museets samling av Lars Lerin i Samlingssalen på Nordiska Akvarellmuseet.

Läs mer hos arrangören >>

Utställning: Ewa Peva Evers

Klädesholmen • 21–24 maj

Konstnären Ewa Peva Evers visar skulpturer i stengods, brons, gips och andra materialkombinationer samt målningar på glas och i olja.

Läs mer hos arrangören >>

Skulptur i Pilane 2026

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.

Läs mer hos arrangören >>

Utställning: Ur museets samling

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Nordiska Akvarellmuseet visar ett urval ur den egna samlingen och lyfter fram akvarellkonstens bredd och utveckling.

Läs mer hos arrangören >>

ORUST

Pangkvällar på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag och lördag

Slussens Pensionat firar att huset fyller 100 år med mat, musik och möten. Det blir en panghelg med husband och gästartister. Ida Bauhn – Årets Kock 2025 gästar Slussen och bjuder på en specialkomponerad meny.

Läs mer hos arrangören >>

Världsbidagen – Bee world Day

Tavlebords Honungsgård, Orust • Lördag 23 maj kl. 14.00

Fira Bee World Day med guidning bland blommor och pollinatörer. Malin guidar vid visningskupan och vidare till bi-trädgården.

Läs mer hos arrangören >>

Trädgårdsdag i Ellös Parken

Ellös Parken, Ellös • Söndag 24 maj kl. 10.00–14.00

Ellös Parken bjuder in till växtmarknad och växtbytardag med inspiration, produkter och tjänster inom trädgård och odling.

Läs mer hos arrangören >>

Konstutställning av Olof Wettre 16 maj-10 juni på Kajutan

Kulturhuset Kajutan, Henån

Orust Konstförening visar konst av Olof Wettre på Kulturhuset Kajutan. Utställningen kan ses under bibliotekets öppettider.

Läs mer hos arrangören >>

Uppgifterna bygger på ett urval av helgens evenemang.

Har vi missat något evenemang eller vill du lägga till?

Skicka ett mail med info till redaktionen@nyhetersto.se

Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet.

För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.