Avrådan från självplock av musslor och ostron på många håll i Bohuslän

Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten avråder nu från självplock av musslor och ostron i flera områden i Bohuslän och STO-regionen efter förhöjda halter av alggifter.

Text: Mikael Berglund

Flera av de berörda områdena finns på Orust och Tjörn, bland annat Stigfjorden, Koljöfjord och Lyresund. Även områden kring Ljungskile och Havstensfjorden omfattas av avrådan.

Bakgrunden är att prover visat höga halter av paralytiskt skaldjurstoxin, ett kraftigt nervgift som kan orsaka allvarliga förgiftningar vid konsumtion av musslor och ostron. I Stigfjorden uppmättes halter långt över gränsvärdet.

Även i Lyresund och Koljöfjord har man hittat förekomst av giftet, samtidigt som prover från havsvattnet visar förekomst av alger som kan producera ytterligare typer av skaldjurstoxiner.

Med anledning av resultaten avråder myndigheterna från allt självplock av musslor och ostron i de berörda områdena. Avrådan gäller även om vissa provresultat ligger under gränsvärdena eftersom halterna kan variera lokalt.

Livsmedelsverket har samtidigt stängt vissa områden för kommersiellt upptag av blåmusslor.

Myndigheterna uppmanar även allmänheten att vara extra försiktiga om vattnet är ovanligt grumligt eller missfärgat, särskilt efter kraftigt regn eller höga vattenflöden.

Avrådan gäller för: Boxvikskile, Stigfjorden yttre, Åbyfjorden, Havstensfjorden norra, Ljungskile, Koljöfjord, Lyresund, Frölungarna och Tjärnöarkipelagen..