Tumult när A-traktor fastnade på privat väg – Man döms för misshandel och olaga tvång

En man i 45-årsåldern döms för misshandel och olaga tvång efter ett bråk med flera ungdomar vid en privat väg på Tjörn. Händelsen uppstod sedan några ungdomar med A-traktor och mopeder av misstag kört in på en privat väg och fastnat i diket när de försökte vända.

Händelsen inträffade i augusti 2025.

Enligt tingsrätten hade ungdomarna försökt hitta till en adress när de körde fel och hamnade på den privata vägen. När A-traktorn senare fastnade i diket uppstod en konfrontation mellan mannen och ungdomarna efter att fordonet kommit loss.

Domstolen anser det bevisat att mannen tog tag i en tonåring, tryckte honom mot en A-traktor och höll tryck mot halsen. De hamnade senare på marken där mannen även slog tonåringen i ansiktet.

Tingsrätten anser också att mannen hotade en annan ungdom för att få nycklarna till A-traktorn utlämnade.

Nekar till brott

Mannen nekade till brott och uppgav att han agerat i självförsvar efter att själv ha blivit angripen. Tingsrätten gör dock bedömningen att det var mannen som inledde konfrontationen och att hans uppgifter inte stämmer överens med övrig bevisning i målet.

Döms för misshandel och olaga tvång

Mannen döms för misshandel och olaga tvång. Påföljden blir villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Om fängelse hade valts som påföljd hade straffet motsvarat två månaders fängelse.

Han ska även betala sammanlagt drygt 34 000 kronor i skadestånd till de båda ungdomarna.