På lördagen bjöd man in till årets Säbygårdens Dag. Förutom aktiviteter för stora och små, guidad visning huset med 200 års historia kunde man fika Tjörnkaka och äggost i den lummiga trädgården.

”Med medveten värdighet reser sig det gamla storbondehuset mellan kastanjer och fruktträd. Säbygården, med sin rika historia, välkomnar sina gäster på samma sätt som om det fortfarande bodde någon i huset – med öppen famn”

Det är Tjörns kommun som äger och förvaltar Säbygården med hjälp av Säbygårdens Vänner. Varje år bjuder man in till Säbygårdens dag.

På lördagen var det många som togs till Säbygården och parkeringen på ängen var i stort sätt fullsatt under hela arrangemanget.

Här bjöds besökarna på guidning i det stora huset med 200 års historia, vedugnsbakning i bak- och drängstugan, musik och servering av Tjörnkaka och äggost i den lummiga trädgården. Dessutom fanns lokala utställare och försäljare på plats.

Även för de yngre besökarna fanns aktiviteter.

Eva-Karin Ohlsson är ny ordförande för Säbygårdens vänner. Hon har tidigare arbetat inom Tjörns kommun. -Säbygården går att hyra under hela året och vi har en hel del aktiviteter. Dessutom ett nyrenoverat konferensrum, berättar Eva-Karin.

Om Säbygården

Säbygården är en storbondegård från början av 1800-talet och är en av de bäst bevarade husen av denna typ i Bohuslän. Med medveten värdighet reser sig huset vid kastanjeträdet. Det har liksom dess invånare under årens lopp vant sig vid att bli bemött med respekt.

När sista ägaren flyttade ut 1976 fanns intresse hos kommunen att överta huset. Stiftelsen Säbygården bildades. Dess syfte är att förvalta, driva och bevara Säbygården som kulturhistoriskt minnesmärke.

Säbygården är inget museum i egentlig mening utan ska välkomna sina gäster på samma sätt som om det fortfarande bodde någon i huset.