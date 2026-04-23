Två försök till bedrägeri efter samtal om ventilation – Utger sig att ringa för kommunen

Två personer på Orust har under onsdagen anmält försök till bedrägeri efter vilseledande telefonsamtal. I ett av samtalen påstår man sig ringa på uppdrag av kommunen och i det andra presenterar man sig som ett VVS-företag i kommunen.

Polisen har fått om två anmälningar gällande försök till bedrägeri. I det ena fallet ska uppringaren ha utgett sig för att ringa från ”VVS-avdelning på kommunen”. I det andra fallet handlade det om någon som påstod sig komma från ett lokalt VVS-företag som utfört arbete hos grannar.

Gemensamt för samtalen är att man försökt få de boende att boka in ventilationsrengöring eller liknande tjänster.

Polisen har upprättat två anmälningar om försök till bedrägeri.

Inte förbjudet att erbjuda tjänster

Att erbjuda tjänster via telefon är i sig inte förbjudet. Däremot blir det vilseledande – och kan vara brottsligt – när någon utger sig för att representera kommunen, ett etablerat företag eller hänvisar till påstådda krav, lagar eller regler för att få tillträde till bostäder eller sälja tjänster.

Liknande tillvägagångssätt har förekommit tidigare. Vid flera tillfällen har det varnats för samtal där personer utger sig för att behöva kontrollera eller spola ledningar, eller utföra ventilationsbesiktningar. Man har också uppgett att det är lag eller regler som säger att det måste utföras.

Polisen uppmanar allmänheten att vara vaksam. Seriösa företag eller kommunala verksamheter bokar sällan in akuta besök via oannonserade telefonsamtal. Vid minsta tvekan – avsluta samtalet och kontrollera uppgifterna via officiella kontaktvägar.