Körde på fel sida och smet efter olycka – Men frias från rattfylla

En man i 75-årsåldern döms efter en trafikolycka i Rönnäng på Tjörn där han körde vårdslöst och lämnade platsen – men frias från misstankar om rattfylleri.

Händelsen inträffade i oktober 2025 i Stansvik, Rönnäng. Mannen körde då på fel sida av vägen, vilket tvingade mötande trafik att väja. Kort därefter körde han över en refug och körde ner en trafikskylt.

Efter olyckan lämnade han platsen utan att kontakta vare sig polis eller Trafikverket, trots att skylten förstördes.

Frias från rattfylleri

Mannen åtalades även för grovt rattfylleri. Blodprov som togs visade höga alkoholhalter, men mannen uppgav att han druckit först efter körningen. Eftersom utredningen inte kunde motbevisa detta – och det saknades tillräckligt underlag för att avgöra när alkoholen intagits – ansågs det inte bevisat att han varit påverkad under själva körningen. Den delen av åtalet ogillades därför.

Vårdslöshet i trafik

Däremot bedöms körningen som vårdslös i trafik. Genom att köra på fel sida och orsaka en farlig situation har mannen brustit i den försiktighet som krävs i trafiken.

Påföljden blir 60 dagsböter á 180 kronor, totalt 10 800 kronor.

Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.