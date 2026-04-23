Larm om båt som sjunker vid marina

Räddningstjänsten larmades på torsdagseftermiddagen om en båt som håller på att sjunka vid marinan vid Almösund.

Larmet kom klockan 13.50.

Enligt uppgifter ska det handla om en fritidsbåt som antingen sjunker eller redan delvis sjunkit i hamnen. Personal på plats har larmat och påbörjat insatser.

– Man har fått ner två pumpar i båten i väntan på räddningstjänsten, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räddningstjänst är på väg till platsen för att hjälpa till.