Döms för rattfylleri – Frias från olovlig körning ”Oklarhet vad för fordon”

En man i 60-årsåldern döms för rattfylleri efter en körning i Stenungsund – men frias från misstanken om olovlig körning på grund av oklarheter kring vad det var fordonet mannen framförde och om körkort krävs.

Händelsen inträffade i oktober 2025.

Mannen körde ett oregistrerat fordon och uppmättes till 0,59 milligram alkohol per liter i utandningsluften. Han har erkänt rattfylleri, vilket också bedöms som styrkt.

Oklart vad för fordon

Samtidigt prövades frågan om olovlig körning. Där blev avgörande vilken typ av fordon det handlade om. Åklagaren menade att det rörde sig om ett fordon som kräver körkort, men någon tydlig bevisning för detta fanns inte.

Frias från olovlig körning

I utredningen framkom istället uppgifter om att det kunde vara en så kallad 25-bil – ett fordon som inte kräver körkort. Eftersom det inte gick att fastställa fordonets klassning ansågs det inte bevisat att mannen kört utan behörighet. Den delen av åtalet ogillades därför.

Påföljden för rattfylleriet blir 60 dagsböter á 100 kronor, totalt 6 000 kronor.

Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.