Lastbilsförare smet efter olycka i vägarbetsområde – Döms till böter

En man i 20-årsåldern döms efter en trafikolycka på Tjörn där han körde in i en personbil i ett vägarbetsområde – och sedan lämnade platsen.

Händelsen inträffade i mars 2025 på länsväg 169 på Tjörn i samband med ett vägarbete vid Myggenäs gård. Mannen körde en lastbil som körde in i bilen framför. Trots kollisionen lämnade han platsen utan att lämna sina uppgifter.

Enligt utredningen ska personbilen ha tryckts framåt i samband med smällen och föraren drabbades av en nackskada.

Mannen har förnekat brott och uppgett att han inte märkte kollisionen, men bedömningen är att smällen varit så pass kraftig att han måste ha märkt den.

Uddevalla tingsrätt dömer mannen för smitning från trafikolycksplats.

Påföljden blir 40 dagsböter á 130 kronor, totalt 5 200 kronor.

Han ska även betala skadestånd på 4 274 kronor till den drabbade kvinnan samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Domen kan överklagas.