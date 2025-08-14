En man i 40-årsåldern på Orust har vid Uddevalla tingsrätt dömts efter att ha kört motorcykel utan rätt behörighet, påverkad av alkohol och narkotika, med kniv på sig samt våldsamt motstånd i samband med gripandet.

Det var en kväll i mars 2022 som räddningstjänsten fick ett så kallat förlarm om en trafikolycka på Orust, men ärendet lämnar över ärendet till polis och ambulans. En man ska ha kört omkull med en motorcykel i låg hastighet och klarat sig utan skadar.

Mannen, som är i 40-årsåldern saknar behörighet för att köra motorcykel. Alkoholkoncentrationen i blodet uppgick till 2,23 promille och provsvar visade även på bruk av narkotika. När polisen kom till platsen anträffades även en kniv och en skruvmejsel.

I samband med att mannen omhändertogs av polisen ska han ha spänt och krängt med kroppen, stretat emot och försökt resa sig i polisbilen i sambands med färd till vårdcentral för provtagning.

Mannen har erkänt men anser att brottet mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål begåtts av oaktsamhet.

Döms till samhällstjänst

Uddevalla tingsrätt dömer mannen för grovt rattfylleri, olovlig körning, våldsamt motstånd samt brott mot lagen beträffande knivar och andra farliga föremål till villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömts ut.