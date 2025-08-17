På lördagen seglades den 62:a upplagan av Tjörn Runt by COWI. Totalsegern gick till Tomas Movin, Kungliga Svenska Segelsällskapet, som med sitt team i en Express.

Seglarna bjöds på strålande förhållanden – med publikfriande spinnakerstart och tajta passager genom Kyrkesund. Vindarna skiftade under dagen från nord, till nordost och vidare till nordväst, med varierande styrka, vilket gav en både utmanande och spännande kappsegling.

– Det har varit en riktigt trevlig dag och vi tror att alla seglare har haft en fantastisk upplevelse på sjön, säger tävlingsledaren Patrik Johansson.

Årets startfält innehöll även internationell glans, med båtar från bland annat Österrike, Danmark, Finland, USA, Italien och Norge.

225 båtar anmälda

Av de 225 anmälda båtarna korsade 214 mållinjen. Precis som förra året användes den omvända startordningen, där de långsammaste båtarna startade efter flerskrovsbåtarna. Starten gick på Askeröfjorden och banan seglades medsols runt Tjörn, med målgång på Stigfjorden utanför Skåpesund.

Tävlingen lockade hundratals åskådare till de bästa utsiktsplatserna vid bland annat Åstol, Kårevik/Rönnäng, Kyrkesund och Tjörnbron.

Vinnare i startgrupperna

Startgrupp 1: Jesper Stigberg, Hobie Cat 18, Lerums Segelsällskap

Startgrupp 2: Fredrik Kullenberg, H-båt, Stenungsunds Segelsällskap

Startgrupp 3: Tomas Movin, Express, Kungliga Svenska Segelsällskapet

Startgrupp 4: Anders Åhman, Soling, Saltsjöbadens Båtklubb

Startgrupp 5: Lars Bergkvist, Corby 25, Segelsällskapet Svearna

Startgrupp 6: Federico Garofalo, J-80, Segelsällskapet Slören

Startgrupp 7: Peter Gustafsson, 1/99, Göteborgs Yacht Club

Startgrupp 8: Jonas Caspersson, Melges 32 MOD, Göteborgs Kungliga Segelsällskap

Startgrupp 9: Cruising – utom tävlan



Prisvinnare i flera kategorier

Bästa Stenungsundsseglare: Fredrik Kullenberg, tillsammans med Svante Arvidsson i H-båt

Bästa doublehanded: Staffan Cederlöf, Compis, Stenungsunds segelsällskap

Bästa kvinnliga seglare: Florence Bisschop, IOD, Lysekils Segelsällskap Gullmarn

Bästa familjebåt: Torsten Nordgren, IF, Svanesunds Segelsällskap

Prisutdelningen hölls på Tjörnbro Arena, där segrare i startgrupperna, totalsegraren och vinnarna av vandringspriser hyllades.

Foto: Dan Ljungsvik – Pressbilder