På onsdagen kom larm om en drivande arbetsbåt strax norr om Stocken. Båten är tom – men nyklarna sitter i. Man påbörjade ett sök i området men kunde efter 40 minuter avsluta insatsen.

Det var vid kclokan 11:40 som larm kom om en drivande arbetsbåt strax norr om Stocken utanför Orust.

Nyklarna sitter i täningslåset och man har påbörjat ett sök då man inte vet om båten varit tom när den drev iväg eller om någon hamnat överbord. Båten är bogserad av allmänheten till en hamn i närheten.

Personen som använt båten har arbetat på Gullholmen. Anhöriga har haft kontakt med personen för mindre än en timma sedan, men får sedan ingen kontakt.

Sjöräddningssällskapet Käringön har påbörjar ett sök i området. Man har även hjälp av Sjöfartsverkets fartyg som var i närheten samt lotsbåt från Lysekil.

Insats avslutas – Båten slitit sig

UPPDATERING: Klockan 11:14 avslutades insatsen. Man har haft kontalt med ägare till båten och det är han som senast använt den. Båten ska ha slitet sig från bryggan.

Texten uppdateras.