De senaste dagarna har ett flertal husbilar och husvagnar blivit utsatta för stölder nattetid med liknande tillvägagångssätt. Stölderna har skett på campingar och ställplatser och nu går polisen ut med en varning.

Inbrotten har skett i Göteborgsområdet men även i Fyrbodal och Älvsborg men gärningspersonerna kan också röra sig i andra område Gärningspersonen har tagit sig in i husbilen genom att de lyckats få upp låset på förardörren och därefter tillgripit gods, främst mindre gods t ex mobiltelefon, smartklockor samt kontanter.

Det verkar företrädesvis ha varit utländska bilar och husvagnar som blivit utsatta.

Polisen uppmanar husbil och husvagnsägare att vara uppmärksamma på om det vistas okända personer i närheten av deras fordon.

-Förvara inga föremål lättillgängligt inne i husbilen/vagnen. Ring polisen på 114 14, eller 112 om det är akut, om ni ser något som verkar avvikande eller om det är pågående brott, skriver Polisen på sin hemsida.

Foto: Arkivbild/NYHETERsto