Ser över båtar på kommunal mark

Orust kommun kommer under de kommande veckorna att genomföra en översyn av båtar som står uppställda på kommunens mark utan tillstånd – och båtar som inte flyttas riskerar att forslas bort.

Syftet är att skapa bättre ordning, framkomlighet och tillgänglighet på gemensamma ytor – särskilt efter vintern då många båtar fortfarande står kvar på platser som inte är avsedda för längre uppställning.

Kommunen uppmanar nu båtägare att kontrollera om de har ett giltigt avtal. Saknas tillstånd ska båten flyttas omgående.

Båtar som står utan tillstånd kommer att märkas upp med en informationslapp med krav på flytt. Om båten inte flyttas inom angiven tid kommer den att transporteras bort.

Kan vara tal om olovligt förfarande

Att förvara båtar på kommunal mark utan tillstånd är generellt förbjudet och klassas ofta som olovligt förfarande. Det kan leda till att kommunen forslar bort båten. Liknande översyner genomförs regelbundet i många kommuner där båtar inventeras och märks upp om de står olovligt på stränder och allmänningar.