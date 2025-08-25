En man i 40-årsåldern på Orust står vid Uddevalla tingsrätt åtalad för grovt rattfylleri. Mannen ska ha kört av vägen med en registrerad lätt lastbil och kolliderat med ett träd. Provsvar visade att mannen var påverkad av alkohol samt spår av narkotika. Mannen står även åtalad för olaga hot.

Det var två dagar före nyårsafton som mannen, enligt åtal ska ha kört av vägen och kolliderat med ett träd på länsväg 766 utanför Henån. Räddningstjänst larmades ut, det snöade och var mycket halt på platsen.

En person åker med ambulans till sjukhus för kontroll och vård



Saneringsarbete efter olyckan

Vägen var efter olyckan avstängd under räddningsarbetet

Krockkudde utlöst men föraren, en man i 40-årsåldern – kunde själv ta sig till ambulansen. Personen åkte med för kontroll och vård av okända skador. Provsvar visade en alkoholkoncentrationen i mannens blod på 1,17 promille samt spår av narkotika.

Åklagare anser att brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 1,0 promille i blodet och framförandet av fordonet, som slutade med att mannen körde av vägen och in i ett träd, inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Mannen har i förhör nekat till brott

Olaga hot

Mannen åtalas även för olaga hot sommaren 2024. Enligt åtalet ska mannen ha hotat en kvinna genom att göra uttalanden av innebörden att han frågat vad hennes bror ska göra om han ändå skall dö samt att han ska sitta och vänta på hennes bror och skada eller döda denne.

Hotet har förstärkts genom att mannen har uppträtt aggressivt och packat bland annat en kniv och en slägga i en bil.

Enligt åklagare ska hotet har varit sådant att kvinnan kunde förväntas känna allvarlig rädsla för annans säkerhet till person.

Mannen har i förhör nekat brott.