Natten till söndag stals ett släp vid en byggarbetsplats i Bleket, Tjörn. I släpet fanns byggmaterial, verktyg och maskiner till ett värde av mellan 100 000 – 400 000. Släpet anträffades på måndagen men polisen söker nu tips och iakttagelser.

Det var på söndag morgon som polisen fick in en anmälan gällande ett släp på Mossholmsvägen i Bleket på Tjörn som under natten ska ha blivit slutet. I släpet förvarades byggmaterial, verktyg och maskiner till ett värde av mellan 100 000 – 400 000 kronor.

-Släpet hittades i Göteborgsområdet under förmiddagen, idag måndag, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Polisen söker nu tips och iakttagelser

-Någon kan ha sett något som har med händelsen att göra vid Mossholmsvägen i Bleket natten till söndag, personer som stryker omkring eller fordon. Tips kan lämnas via 114 14 eller via polisens hemsida, säger Herman Egelström.

En anmälan gällande stöld är skriven

-Det är en rubricering som kan komma och ändras beroende på vad värdet på godset exakt landar på, säger Herman Egelström.