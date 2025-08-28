På torsdagsmorgonen larmades ambulans och polis till en adress i Valla på Tjörn där en man klämt händerna i samband med arbete med timmerstockar.

Det var strax före klockan 09 som larmet om olyckan kom, något STtidningen var förts att berätta om.

Ambulans larmades ut och enigt rutin även polis då det handlar om en olycka i samband med arbete.

Polisen uppger att olyckan skett i samband med att man ska lyfta timmerstockar. Mannens händer ska då ha kommit emellan.

På plats dokumenterade polisen och tog uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande arbetsplatsolycka.

Förd till sjukhus

Mannen fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset för kontroll och vård. Tillståndet uppges vara stabilt.

Foto: Arkivbild