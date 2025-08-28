På onsdagen kontrollerade polisen en stillastående bil vid Almön. I bilen befann sig en person påverkad av alkohol. Nycklar tillfordonet omhändertogs.

Det var vid klockan 12:30 som polisen kontrollerade det stillastående fordonet. Personen var inte i det tillståndet att det krävdes ett omhändertagande enligt LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. – men nycklar togs omhand av polispatrullen.

-Polisen har möjlighet att omhänderta nycklar till ett fordon för att förhindra brott. Nycklarna kan hämtas på polisstationen när personen nyktrat till, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Personen i bilen är inte misstänkt för något brott.

FAKTA: Enligt 24 a § Polislagen får polisen omhänderta bilnycklar eller fordonet för att förhindra att en person begår ett trafiknykterhetsbrott. Detta är ett tillfälligt omhändertagande som inte får pågå längre än 24 timmar, och syftar till att förhindra att en berusad person kör iväg. Polisen kan också genomföra kroppsvisitation och fordonssökning för att hitta nycklarna om det behövs.