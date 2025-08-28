Trafikverkets färja Saturnus, som trafikerar mellan Svanesund och Kolhättan ska in på varv. Under en och en halv månad kommer därför en mindre färja att ersätta på leden.

Saturnus är en av de största färjorna i Trafikverkets flotta och har trafikerat Svanesundsleden sedan 2017.

From måndag 2 september och fram till den 12 oktober kommer Saturnus att ersättas av den mindre färjan Gullmaj.

-Det är ett planerat varvsbesök som Saturnus ska på och under tiden ersätter Gullmaj, skriver Trafikverket i ett mail till NYHETERsto.

Mindre färja

Då Gullmaj är är en mindre färja har den också mindre kapacitet ombord. Gullmaj tar 60 bilar mot Saturnus 80 bilar.