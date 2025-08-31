Med 2,48 promille alkohol i blodet ska mannen vinglat kraftigt över vägbanorna och ner i diket, vid flera tillfällen kört i mötande körbana och varit nära flera kollisioner. Nu fem år efter händelsen döms mannen.

Det var i september 2020 som mannen körde bil på Orust. Mannen ska ha vinglat kraftigt över vägbanorna och ner i diket, vid flera tillfällen kört i mötande körbana och varit nära flera kollisioner.

Alkoholkoncentrationen uppgick till 2,48 promille i mannens blod, gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille. Mannen saknar också körkort och rätt att köra bil.

Nu, fem år efter händelsen kommer domen från Uddevalla tingsrätt. Mannen döms för grovt rattfylleri och olovlig körning till villkorlig dom och 100 dagsböter á 200 kronor. Summa: 20 000 kronor.