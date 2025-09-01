På måndagskvällen fick polisen larm om en vårdslös körning på Tjörn. Förare av en personbil ska ha kört ner en stolpe och in i stenbumling.

Det var vid klockan 18 som 112 fick samtal från Toftenäs i Skärhamn om initialt en singelolycka. Räddningstjänst behövdes inte på plats men däremot polis då föraren upplevdes som påverkad.

-Allmänheten har fått stopp på en bil efter en uppseendeväckande körning. Föraren ska bland annat ha kört in i en stolpe och in i en stenbumling, säger Fredrik Svedemyr, Polisens presstalesperson.

Föraren ska ha försvunnit till fots, men säkras i närområdet av polispatrull. Även polishelikoptern deltog i insatsen.

Föraren till bilen ska vara en man i 40-årsåldern. I bilen hittade man alkohol.

Mannen medtags för provtagning och är initialt misstänkt för grovt rattfylleri samt grov vårdslöshet i trafik.