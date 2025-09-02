Den senaste tiden har flera exemplar av den sällsynta gråhajen fångats i svenska vatten, bland annat utanför Tjörn. Fångsterna är är ett tecken på att arten kan vara på väg tillbaka.

Det är tidningen Sportfiskarna som rapporterar om att den sällsynta gråhajen (Galeorhinus galeus) kan vara tillbaka på Svensk vatten, detta efter att i sommar ha fångats.

Tidningen berättar om familjen Lembke från Eskilstuna som fick gav sig ut på fiske utanför Tjörn. De landade bland annat ett tjugotal pigghajar,men höjdpunkten blev när man fick fick upp något betydligt egendomligare.

– Efter en timmes fiske kände jag först ett lätt hugg på mitt spö. Halvvägs upp från botten small det till rejält – men släppte lika snabbt. Upp till ytan kom en liten långa, avbiten rakt av. Vi agerade snabbt och agnade på mitt tackel med just långa. Betet hann knappt nå botten innan en ny fisk högg. Nu var det något betydligt tyngre och starkare än pigghajarna, säger Johan Lembke till Sportfiskarna.

Gråhajen var på 115 centimeter och 6,15 kilo och efter några snabba foton sattes den tillbaka i vattnet igen. Fångar man en gråhaj bör den återutsättas skonsamt då arten är rödlistad som ”sårbar”. Det är även viktigt att anmäla fångsten till Artdatabanken.

Foto: Wikipedia