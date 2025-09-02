Idag är det ”Brandman på jobbet-dagen”. I Sverige finns det mellan 10 700 – 11 000 beredskapsbrandmän, vilket är majoriteten av den utryckande personalen inom räddningstjänsten. Dessa deltidsbrandmän arbetar vid sidan av en annan huvudanställning.

Dessa beredskapsbrandmän, brandman i beredskap, BiB och även kallat Räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB – kärt barn har många namn men grunden är detsamma. Dessa utger en stor del av svensk krisberedskap genom att rycka ut vid bränder, trafikolyckor och andra insatser.

Att vara brandman i beredskap innebär att man både har ett vanligt jobb – och samtidigt är redo att rycka ut när larmet går när man har jour.

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg, där Stenungsund och Tjörn ingår har man sammanlagt 175 beredskapsbrandmän. På Orust har man omkring 70 deltidsbrandmän.

En av Räddningstjänsten Storgöteborgs beredskapsbrandmän är Victor Fors, som vid sidan av sitt ordinarie arbete på Dan Lindberg Bygg AB är redo att springa över till brandstationen i Skärhamn när larmet går.

På Dan Lindberg Bygg AB har man idag tre anställda som är beredskapsbrandmän, brandstationen ligger dessutom granne med deras kontor och lager på Enbacken i Skärhamn.

-Som brandman i beredskap, BiB har vi sex minuter på oss från det att larmet går tills vi ska rulla ut från stationen, säger Victor Fors, platschef på Dan Lindberg Bygg AB men också brandman i beredskap.

Vad kan arbetsgivare ha som fördel att ha beredskapsbrandmän i företaget?

– Ja, för vår det handlar det mycket om kompetens vid te x en olycka på byggarbetsplatsen. När det gäller byggen så har vi också en helt annan förmåga att se till brandsäkerhet men också att hitta fel och brister, så det är en stor fördel att ha deltidsbrandmän i företaget och egentligen en fördel på alla arbetsplatser.

Dan Lindberg Bygg AB har sitt kontor och lager på Enbacken i Skärhamn, granne med brandstationen i bakgrunden.

Brandman på jobbet-dagen

Första tisdagen i september anordnas årligen den nationella ”Brandman på jobbet-dagen” av Räddningstjänsternas Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB).

Dagen syftar till att hylla och uppmärksamma landets alla deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare. Detta görs genom att bära te x hjälm, t-shirt och jacka på sin huvudarbetsplats och därigenom vara ”Brandmän på jobbet” och ambassadörer för yrket.

Intresserad av att arbeta som Brandman i Beredskap?

På Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida finns mer information för dig som är intresserad av att arbeta som Brandman i Beredskap och vad som krävs. Läs mer >>

Även på Orust finns möjlighet att arbeta som deltidsbrandman, läs mer >>