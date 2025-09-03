På tisdagen stannade och kontrollerade polisen ett bil och dess förare i Bleket på Tjörn. Föraren misstänks efter kontrollen för drograttfylleri.

Det var vid klockan 13:15 som polisen stannade och kontrollerade en bil i Bleket på Tjörn. Föraren, en man i 50-55 årsåldern visade tecken på påverkan av något annat än alkohol och togs med för kroppsbesiktning.

Körkort omhändertogs men även nycklar till fordonet omhändertogs tillfälligt för att förhindra färd.

En anmälan är skriven gällande narkotikabrott eget bruk samt rattfylleri under påverkan av narkotika.