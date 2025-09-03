På onsdagen kom samtal till 112 om två kajaker som allmänheten sett driva utanför Almö camping. Kajaken är tomma och Sjöräddningssällskapet gör ett sök i området.

Larmet kom klockan 13:18 och allmänheten fick en avisering i 112-appen om ”nödställd person i vattnet”

– Det är någon som sett två tomma kajaker i området, uppger Räddningstjänstens ledningscentral.

Sjöräddningssällskapet åker till platsen flr kontroll.

– Vi gör som vanligt vid den här typen av larm. En sjöräddningsbåt är larmade till platsen för kontroll och eventuellt sök, uppger JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen till NYHETERsto.

I nuläget finns ingen indikation på att någon person är nödställd.