Stefan Hallstensson från Karlstad, men numera Tjörnbo – älskar båtar! Så mycket att han bygger egna. Efter många års arbete var det äntligen dags att visa upp sin båtdröm Wing Man Boat i Skärhamn. Till sin hjälp hade Stefan 80-talsikonerna Lili & Susie som fick provköra.

Intresset för båtar har Stefan Hallstensson, 58 alltid haft med sig i livet.

-Vi har alltid haft båt, så länge jag kan minnas. Vi bodde vid Värnen och mina föräldrar byggde en båt och den hade de i 30 år, berättar Stefan.

Stefan har bland annat arbetat i Norge, två år på varvet i Djupvik på Tjörn och en marina i Västra Frölunda.

1999 tog Stefan fram det första automatiska trimmet för fritidsbåtar. Det trimmade både trim på motor och trimplan i ett och samma system. Sedan fortsatte han med att jobba som mekaniker, på både fritidsbåtar som skepp. Men Stefan såg inte utvecklingen gå framåt i den takt det borde. Det var här han såg utvecklingspotentialen i att optimera nya båtar.

Idén till båten som lanserades i helgen, WMB 650 CC ALU – har alltid funnits men det var först 2019 som själva bygget började på allvar.

Vad är det för speciellt med Stefans båt?

Ledorden i företaget är kvalitet, optimering och nytänk. Båtens skrov är gjort i glasfiber och aluminium, luckor och styrpulpet i synlig kolfiber.

-Jag har tittat mycket internationellt hur man bygger båtar och man bygger faktiskt på lite olika sätt världen över. Vi vill inte låsa oss på nordisk design. Vi blandar design med nytänkt där vi lånat de bästa från båtvärlden.

-Om man ser på båten är te x bakdelen modern design medan fören har design som man använde på 80- och 90-talet. Det gör att den tar sig fram mycket mjukare och inte slår i vattnet.

Vilka kundkrets vänder ni er till?

-Båtälskare som vill ha en speciell båt med många unika detaljer. Det finns och byggs otroligt många båtar, men de byggs på samma sätt. Vi kan också anpassa båtar efter kundens behov.

Stefan berättar att det också kommer en kabinversion av båten.

-Kabinversionen kan man säga är en pendlarbåt. Eftersom de är byggda i aluminium så är de lättare och då drar de också mindre bränsle, något folk börjar få upp ögonen för nu.

Vad kostar en av era båtar?

-Omkring 600 000 kronor men då utan motor. Vi arbetar med Yamaha men det är lite upp till kunden vad de vill ha.

I lördags visades båten upp i Skärhamn och det var många som tog sig till Södra Hamnen, trots att man inte marknadsfört eventet speciellt mycket.

-Vi har i sommar haft två båtmässor i närheten, Orust och Marstrand men jag känner att vi inte riktigt är där än att visa upp oss. Nu gjorde vi en liten smygvisning i helgen av båten. I höst och vinter ska vi finjustera lite men tanken är att visa båten på nästa års mässor.

Lili & Susie fick testköra, hur kommer detta sig?

-Det är min sambo som känner dom. De har också intresse för båtar och ville gärna komma hit. Sedan spelade som i Södra Hamnen på kvällen.

Stefan berättar att det är en dyr hobby att bygga båtar och han har fått mycket stöd, rådgivning och ekonomiskt bidrag från Almi.

-Almi är väldigt bra stöd när man ska starta företag, säger Stefan.

Almi är ett statligt bolag vars uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Marknaden avtog under pandemin

-När vi började bygga båten 2019 då var marknaden för båtar bra, sedan störtdök marknaden i samband med pandemin. Nu har det börjat vända men vi är inte där än som det var innan pandemin.

Stefan berättar att drömmen är nu att kunna ha produktionen av båtar på Tjörn och att anställa flera personer.

-Traditionen att bygga båtar på Tjörn har svalnat och det vill vi ända på.

Mer om Stefans och Wing Man Boats finns på wingmanboats.se

Foto: Daniel Söderberg – Greenpix/pressbilder