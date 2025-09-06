När Tjörns Sparbank bjuder in till familjedag i Södra hamnen gick Tjörborna man ur huse. Det bjöds på Tårta, korv med bröd, popcorn. Föreningar visade upp sig och Delta Kulturskolan bjöd på underhållning.

Alltid i början av september är det Sparbanksdagen och det har blivit en tradition med en familjedag utanför banken i Södra Hamnen. I år hade man vädret med sig många tog sig till området. Det fanns inte en parkeringsplats ledig i hamnområdet.

Sparbansdagen var från början Sparbansveckan, en kampanj för att locka till ökat sparande hos såväl ung som gammal över hela landet.

Alla ”barn” som valde att tömma sina spargris på Sparbanksdagen fick en fin present. Det var okej att tömma spargrisen åt sina barn också.

På plats utanför Tjörns Sparbank bjöds det på korv med bröd, tårta och popcorn. Föreningar var på plats och visade upp sig och bjöd in till aktiviteter. Här fanns också en hoppborg för de yngre och Delta Kulturskola sjung och spelade.

Nordens Ark och Molekylverkstan var också på plats med quiz och experiment. I hamnområdet kunde man också kolla in brandbilen och gå ombord på Sjöräddningens båtar. Vid två tillfällen visade även Sjöräddningen hur en räddningsinsats till sjöss kan gå till.

Bilder från Sparbanksdagen