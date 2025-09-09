Tjörns nya elektriska färja mellan Rönnäng, Tjörnekalv, Dyrön och Åstol tas i bruk under första kvartalet 2026. På tisdagen började ombyggnad av färjeläget i Rönnäng för att kunna ta emot den nya färjan.

Den nya färjan kommer att bli större – 27 meter lång jämfört med den nuvarande Hakefjord som är 21 meter. Den kommer också att bli bredare och mer miljövänlig med fossilfri drift.

Fler passagerare och plats för en ambulans

Färjan kommer också att kunna ta 180 passagerare mot idag 120 passagerare. Det nya fartyget kommer dessutom att kunna lasta en ambulans på fördäck. Det har inte varit möjligt på några år, när ambulanserna blivit större och tyngre.

I drift under första kvartalet 2026

Varvet Hvide Sande i Danmark vann upphandlingen av fartygsbygget, samma varv byggde även Hakefjord. Hvide Sande anlitar i sin tur Wisla Shipyard i Gdansk i Polen för att bygga skrovet. Arbetet med skrovet startade under hösten 2024. När skrovet var klart bogserades det till Hvide Sande i Danmark där fartyget utrustas

Färjan beräknas vara klar och i drift under första kvartalet 2026.

FAKTA – Nya elfärjan

Skeppsvarv: Hvide Sande Shipyard på västra JyllandFartygsdesign: FKAB Marine Design

Elinstallationer: Mets Technology

Drift: två elmotororer på 250 kW per motor

Batterikapacitet: ca 1 000 kWh

Generatorset (backup): 130 kW

Drivlina: två parallella framdrivningssystem med fasta propellrar med en propellerhastighet på cirka 500 rpm

Laddning: hållbar el laddas vid kajen i Rönnäng

Även färjan Härön byggs om och blir elektronisk

Västtrafik, som ansvarar för all kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen, ställer krav på minskade koldioxidutsläpp från bland annat färjetrafiken. Avtalet för färjetrafiken gäller fram till 2039. Färjan Härön kommer man att behålla, men den byggs om för att kunna drivas helelektriskt.