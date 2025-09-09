På tisdagsmorgonen inträffade en viltolycka mellan Varekil och Varekilsnäs. En personbil kolliderade med ett rådjur, så illa att bilen fick bärgas.

Inga personskador men rådjuret dog i samband med kollisionen. Polis och eftersöksjägare har varit på plats.

I de flesta fall blir skador lindriga i samband med kollision med rådjur men i detta fall fick bilen bärgas från platsen med kraftiga skador i front och motorhuv.

Risken för en viltolycka är som störst mellan skymning och gryning eftersom det är då djuren förflyttar sig för att söka föda. Generellt är risken för viltolyckor större i månaderna september–oktober då djuren är brunstiga.