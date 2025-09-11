I våras fick polisen samtal om en vinglig färd på Tjörn. Färden slutade i diket. Föraren av bilen åtalas nu för grovt rattfylleri.

Det var i början av april som polisen fick samtal om en vinglig färd på länsväg 169 på Tjörn. När polisen anträffar aktuell ligger den i diket på länsväg 723 i Kållekärr.

Föraren, en man i 65-årsåldern blåste positivt och togs med för bevisprovtagning. Alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft uppgick till 0,6 milligram per liter. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,50 mg/l i utandningsluften.

Mannen åtalas nu vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri. I förhör har mannen erkänt brott.