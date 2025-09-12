På fredagen fick polisen samtal från Orust där boende kommer hem och upptäcker att man haft inbrott.

Det var vid klockan 11:30 som polisen fick samtal från en anhörig till en som kommer hem och upptäcker att man haft inbrott. Enligt initiala uppgifter ska tjuven ha tagit sig in via ett fönster.

Det är i nuläget oklart vad som saknas.

-Vi är på väg till adressen i detta nu, säger Jens Andersson, Polisens Presstalesperson.

På plats säkrar polisen eventuella bevis, dokumentär och ta uppgifter som ligger till grund för en anmälan.