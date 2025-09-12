På onsdagsmorgonen upptäckte ett entreprenörföretag att man under natten haft inbrott i en container i Ellös. Från containern saknas verktyg.

Stölden ska ha skett på Slätthultsvägen i Ellös någon gång mellan tisdag och onsdag. Gärningspersoner ska ha klippt upp stängsel för att ta sig in på området och sedan brutit sig in i containern.

Från containern saknas verktyg och elverktyg till ett i nuläget oklart godsvärde.

Har du sett något? Vet du något om händelsen?

– Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se