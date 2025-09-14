En man i 30-årsåldern har dömts för ett flertal brott i och omkring Henån under 2022 och 2023.

Det var under 2022 och 2023 som mannen i 30-årsåldern, tidigare bosatt på Orust – ska ha begått ett flertal brott i och omkring Henån. Mannen döms nu för olovlig körning, olovligt brukande, rattfylleri, ringa narkotikabrott vid två tillfällen, stöld vid två tillfällen samt tillgrepp av fortskaffningsmedel.

I juni 2022 ska mannen ha tagit en högtalare på ett gym i Henån. Mannen är medlem på gymmet och tog sig på detta sett in men fastnade på övervakningskameror där man tydligt ser förloppet. Högtalaren hade ett på 4 000 kronor.

Samma dag ska mannen ha tagit en motorcykel som användes innan stölden på gymmet och parkerades vid Willys Hemma i Henån.

I september 2022 stoppades mannen när han körde en moped. Mannen saknar behörighet att köra detta fordon. Provsvar visade även att mannen brukat narkotika. Mannen hade även narkotika på sig när polisen stannade honom vid Hamntorget i Henån.

I mars 2023 ska mannen ha gjort inbrott i ett garage i Henån och där fått med sig gods som verktyg och en datorstol till ett totalt värde av totalt 4 500 kronor.

Villkorlig dom och dagsböter

Tingsrätten anser att det har varit en lång handläggstid på åtalen och mannen därför till villkorlig dom och 40 dagsböter á 250 kronor. Summa 10 000 kronor.

Mannen ska även betala skadestånd till drabbade målsägande på sammanlagt 22 082 kronor.