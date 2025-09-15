Humana Sverige, som tidigare har hämtat textilier från insamlingsplatser runt om på Orust har sagt upp avtalet med kommunen och tagit tillbaka sina insamlingsbehållare. Liknande har skett i ett 20-tal kommuner.

Totalt plockas 600 containrar bort runt om i landet, både de som står på återvinningscentraler och men även på privat mark. Insamlingsorganisationen har sagt upp avtalet med ett 20-tal kommuner.

Sedan årsskiftet får man inte längre slänga trasiga kläder i soporna. Följden har blivit att containrarna som är tänkta för textil som går att återanvända nu till stor del fylls av osäljbart textilavfall. Enligt Humana Sverige är problemen som störst på återvinningscentralerna där 30–40 procent av det som läggs i containrarna är skräp och avfall – som Humana Sverige sedan måste betala för att bli av med

Samtidigt får Humana klädinsamling lägre kilopris på de textilier som ska gå vidare till finsortering i andra europeiska länder. Lager uppges vara fulla och det inte bara i Sverige. Hela Europa är översvämmat, uppger Humana Sverige.

Ingen textilåtervinning på Orust

Just nu finns det ingen textilinsamling inom Orust kommun efter att Humana Sverige sagt upp avtalet.

På Tjörn finns insamlingsboxar för återbruk och återvinning av hela kläder och textilier finns på Heås återvinningscentral. I Stenungsund kan man lämna textilier på återvinningscentralen Kläpp och Stora Höga .

Lagen ändras 1 oktober

Från och med 1 oktober gäller en lagändring som gör det möjligt att slänga slitna, trasiga och fläckiga textilier direkt i restavfallet.

-Därför vill vi uppmana alla att spara textilavfallet ett tag till. Hel och ren textil som kan återanvändas kan dock, precis som vanligt, lämnas till de verksamheter som tar emot det, skriver Orust kommun på sin hemsida.