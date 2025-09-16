På tisdagsförmiddagen kom larm kom en trafikolycka på Toftenäsvägen i Skärhamn. Föraren, som misstänks för grovt rattfylleri är avförd med ambulans till sjukhus.

Larmet kom klockan 11:46.

Räddningstjänst, ambulans och ambulanshelikoptern larmades.

-Initialt fanns uppgifter om att föraren var fastklämd men han kunde få hjälp ut av vårdpersonal, uppgav polisen.

Oklart skadeläge

Vid klockan 12:30 lämnade en rullande ambulans platsen med en person. Oklart skadeläge.

Misstänkt grovt rattfylleri

Föraren av bilen blåser positivt och en anmälan kommer skrivas gällande grovt rattfylleri samt grov vårdslöshet i trafik – efter att bevisprovtagning gjords på sjukhus.

Delar av Toftenäsvägen var avstängd under räddningsarbetet.