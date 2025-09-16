Sommaren 2025 blev intensiv för Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare. Under juni, juli och augusti genomfördes totalt 4 460 insatser i Sverige, varav 1 292 på Västkusten. Föra hela landets del handlar det om en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året.

Flera av sommarens insatser rörde motorstopp, grundstötningar och andra tekniska problem. Det handlade främst om situationer där hjälp begärts i ett tidigt skede, innan någon varit i direkt fara.

Även om antalet räddningstjänstuppdrag, där det råder fara för liv, också har ökat under året, har många allvarliga incidenter kunnat undvikas genom ett förebyggande arbete.

–Trycket ökar för de frivilliga sjöräddarna och det är tydligt att våra ideella krafter gör skillnad, säger Adam Goll Rasmussen, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Ökningen kan delvis förklaras av fler båtar på vattnet och ett växande intresse för fritidsbåtliv. Sjöräddningssällskapet har dessutom fortsatt att utveckla sin närvaro längs kusten och vid insjöar, vilket gör att fler kan få hjälp snabbare när något går fel.

–Att vi haft extra mycket att göra i år tror jag beror på en ökad synlighet mot båtägare och en bredare samverkan med andra aktörer inom räddningstjänst, fortsätter Adam.

Under 2024 och 2025 har sju nya räddningsenheter sjösatts och tagits i drift. Även nya stationshus har uppförts för att skapa bättre förutsättningar att engagera sig som frivillig sjöräddare.

–I slutändan handlar statistiken om hur många som begärt hjälp men också om att finnas tillgänglig där behoven är som störst, avslutar Adam.

Insatser fördelat på uppdragstyp

Räddningstjänstuppdrag: 788 (742)

-Ett uppdrag där det föreligger akut fara för liv och Sjöräddningssällskapets resurser ställs till samhällets förfogande.

Sjuktransport: 412 (406)

-Utför man tillsammans med ambulanssjukvården i aktuell region och hjälper sjuka eller skadade att snabbt få vård.

Förebyggande utryckning: 3 260 (2 988)

-Erbjuder man sina medlemmar och är en insats som utförs utan att läget behöver vara akut.

Så många insatser gjordes i regionerna

Sju av nio regioner såg en ökning av antalet insatser under sommarmånaderna. Region Ost/Gotland visade den tydligaste ökningen, där antalet insatser steg från 1 289 till 1 474, en ökning med 185 insatser. Samtidigt minskade antalet insatser i region Mälaren och region Vättern.



Ost/Gotland: 1 474 (1 289)

Väst: 1 292 (1 210)

Sydkusten: 441 (431)

Sydost: 285 (249)

Mitt: 259 (250)

Mälaren: 199 (240)

Norr: 221 (198)

Vänern: 183 (156)

Vättern: 106 (113)



Totalsumma: 4 460 (4 136)

Statistiken kan avvika något då inte samtliga larm för sommaren har rapporterats in vid tiden för sammanställningen.