På onsdagskvällen fick polisen samtal från Myggenäs där en allmänhet konfronterar en man som försöker stjäla en moped. Mannen tar då fram ett verktyg och går mot allmänheten.
Det var vid klockan 20:45 som polisen fick samtal om händelsen.
När mannen går mot allmänheten med någon form av verktyg väljer man att backa och ringer polisen. Mannen, med signalement bär hatt – går sedan mot Myggenäs korsväg där en polispatrull tar över.
Strax före klockan 22 var ärendet fortfarande pågående.
Texten uppdateras under torsdagen.