På eftermiddagen inträffade en trafikolycka på länsväg 725 vid Stenkyrka. En bil och en A-traktor har kolliderat i låg hastighet.

Larmet kom in klockan 17:16.

Räddningstjänst larmades till en början men fick motbud.

-Det ska ha gått lugnt till så vi behövde inte åka fram. En bil och en A-traktor som har kolliderat, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Klockan 17:33 blev polis larmade till olyckan. Någon ambulans var då inte larmad.

Vägen är smal. Räkna med begränsad framkomlighet under arbetet på plats.

Texten uppdateras