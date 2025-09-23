På eftermiddagen inträffade en trafikolycka på länsväg 725 vid Stenkyrka. En bil och en A-traktor har kolliderat i låg hastighet.
Larmet kom in klockan 17:16.
Räddningstjänst larmades till en början men fick motbud.
-Det ska ha gått lugnt till så vi behövde inte åka fram. En bil och en A-traktor som har kolliderat, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.
Klockan 17:33 blev polis larmade till olyckan. Någon ambulans var då inte larmad.
Vägen är smal. Räkna med begränsad framkomlighet under arbetet på plats.
Texten uppdateras