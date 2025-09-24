En sommarnatt larmades polis till Tjörn efter att en passagerare misshandlat en taxichaufför och slagit sönder bilen. En man döms nu för hot mot tjänsteman, våld mot tjänsteman samt skadegörelse.

Det var i slutet av juli 2023 en man tillsammans med sin mamma skulle åka hem efter en middag. Mannen säger själv att han var berusad men inte så mycket mycket att han inte minns vad som hände.

Strax innan man kommer fram till hemadressen säger mannen att taxichauffören kört fel och ber honom vända. Taxichauffören säger då att det är rätt väg.

-Jag tänker inte gå hem i regnet, har mannen berättat i förhör.

Enligt taxichauffören ska mannen, som satt på den högra sidan i baksätet – ha tagit tag i honom. Taxichauffören tappade andan och säger i förhör att han inte var inte beredd på vad som skulle ske.

Mannen gick ut och öppnade dörren där taxichauffören satt och säger han inte kan köra bil och ber taxichauffören att ge honom bilnycklarna. När mannen inte fick bilnycklarna gav han taxichauffören ett knytnävsslaget.

I samband med detta trycker taxichauffören på överfallslarmet.

Mannen börjar sedan gå runt bilen. Han jagade chauffören och slog sedan sönder bakrutan, sedan skolskylten på taget och även ett solskydd i bilen.

Enligt domen från Uddevalla tingsrätt kom polisen först efter några timmar. När polisen kommer till platsen är mannen och hans mamma inte kvar.

-Mannen var full och väldigt arg. Hotfull hela tiden och sa att han skulle döda mig. Det värsta var när mannen sa det samtidigt som han slog på bilen. Det var hemskt med hoten. Efter händelsen har jag slutat jobba nätter då jag är rädd och otrygg, har mannen uppgett i förhör.

Villkorlig dom

Uddevalla tingsrätt dömer mannen till villkorlig dom och samhällstjänst, om fängelse skulle valts som påföljd skulle detta motsvara två månader.

Mannen ska även betala ett skadestånd till taxichauffören på 15 000 kronor, 7 850 kronor taxibolaget samt 23 955 kronor till ett försäkringsbolag.