När Almö Livs gick från ICA till Hemköp slutade man också att leverera inköp till äldre med hemtjänst på Tjörn. Nu packas varorna av COOP centralt och körs ut via budfirma med olika chaufförer, utan profilkläder och företagslegitimation. Något som anhöriga reagerat på och anser att det skapar en otrygghet hos den äldre.

När Almö Livs för några år sedan tog över avtalet om att packa och leverera inköp för äldre med hemtjänst på Tjörn fick alla ett ICA-kort kopplat till sig. Beställning gjordes via internet och butiken körde ut varorna under ett bestämt tidsspann. Chauffören hade butikens profilkläder på sig så att den äldre kunde känna igen den som kommer.

I samband med att butiken bytte kedja från ICA till Hemköp upphörde avtalet och COOP tog över, då intresset från andra matbutiker på ön var svalt.

Nu packas inköp av COOP centralt och körs sedan till Tjörn med budbilar. Olika chaufförer levererar varorna – utan profilkläder, företagslegitimation och med olika bilar som inte är märkta med COOP.

Vem är det som knackar på?

-Det skapar en enorm otrygghet hos den äldre. Att få besök av någon okänd som knackar på. Samtidigt som vi anhöriga pratar med våra äldre hela tiden om att inte släppa in någon och att bedrägerier mot äldre ökat de senaste åren, berättar en anhörig.

Tidsspann på åtta timmar

-Dessutom måste den äldre vara hemma och vänta på budbilen som kommer någon gång mellan mellan klockan 09-17. Tidigare kom leveransen mellan 12-14 i vårt område, berättar den anhöriga.

Kommer beställa profilkläder

Även personal inom hemtjänsten och de som besöker de äldre har reagerat på förändringarna och tagit frågan vidare.

Tjörn kommun har nu tillsammans med budfirman kommit fram till att man ska beställa profilkläder och att målet är att det ska vara samma chaufför som kör ut varje gång. Däremot kommer inte budfirmans bilar vara märkta med COOP då man även kör ut för andra företag.