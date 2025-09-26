Köken i Lilldals äldreboende, Kvarnbackens trygghetsboende och Tubberöds äldreboende är nominerade i kategorin ”Årets seniorkök” i Sveriges Offentliga Måltider 2025.
Bakom utmärkelsen står Sveriges Offentliga Måltider.
Tjörns Kök har tidigare prisats i flera olika tävlingar och i Sveriges Offentliga Måltider 2025 kammar man hem 3 av 24 nomineringar i kategorin ”Årets Seniorkök”
Kocktävlingarna kommer att avgöras under höstens matlagningstävling där en extern jury bedömer rätterna.
Vinnarna i respektive kategori presenteras på årets galamiddag och prisutdelning som hålls i Växjö den 29 oktober.