På måndagseftermiddagen eskalerade ett grannbråk på Orust, En man ska ha kört in en grävmaskin på grannens tomt och börjat gräva.

Polisen fick samtal om händelsen vid klockan 17:40 på måndagseftermiddagen.

I samband med händelsen ska mannen även, enligt larmsamtalet ha försökt att köra över sin granne med grävmaskinen.

Polis skickades till platsen och det uppges ha varit stökigt på platsen. Inga fysiska skador finns rapporterade.

En anmälan gällande egenmäktigt förfarande är skriven, en rubricering som kan komma att ändras.