På tisdagseftermiddagen har polisen haft en trafikkontroll vid utfart mot länsväg 160 i Varekil – och det är inte bara stopplikten som man hade koll på.

Korsningen är olycksdrabbad och sedan några år tillbaka är det stopplikt som gäller för den som ska ut på länsväg 160 från Varekil eller Varekilsvägen från Svanesund.

Polisen har ofta kontroll för att se att stopplikten efterlevs men vid dagens kontroll vid klockan 14:30 fick flera förare trafikförseelser i .

Tre ordningsböter skrevs ut. Förutom ej iakttagit stopplikten skrev patrullen polisen även ut böter till en bilist för bältesförseelse samt ej följt polismans anvisning.