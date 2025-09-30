På måndagen fick polisen samtal från en man i 80-årsåldern på Orust som lagt ut ett fordon till försäljning. Potentiell köpare har sedan vid besök vilselett mannen – kommit över hans koder och inlogg till BankID och sedan försökt logga in på banker.

Polisen fick samtal om händelsen vid 17-tiden.

-Mannen har lagt ut en annons gällande försäljning av ett fordon. Två potentiella köpare har sedan på plats bett mannen att knappa in BankID för att, som de sa – se om fordonet har några skulder hos Transportstyrelsen. På så sätt kom man över koder och försöker att logga in på olika banker, berättar Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Några transaktioner hann aldrig göras.

En anmälan gällande försök till bedrägeri genom identitetsstöld (olovlig identitetsanvändning) är skriven.

Var uppmärksam om du loggar in på uppmaning av någon annan

Kontrollera alltid i BankID-rutan vilken tjänst du loggar in på och logga inte in på uppmaning från någon som ringer eller besöker dig. Ring upp företaget eller myndigheten istället och kontrollera om samtalet kommer från dom.