Efter att en förare på motorcykel vägrade stanna för kontroll i Ödsmål, Stenungsund påbörjades ett förföljande som där MC kör i fel färdriktning men även på gång- och cykelvägar. Färden slutade med en kollision med polisbil i Ljungskile. Nu åtalas en polis för vårdslöshet i trafik alternativt tjänstefel samt misshandel alternativt vållande till kroppskada.

Det var i slutet av mars som en polispatrull ville stanna och kontrollera en motorcykel och dess förare i Ödsmål Stenungsund. Föraren var inte samarbetsvillig och ett förföljande tog vid. Färden gick via Ljungskogsvägen mot Ljungskile.

Vittnen uppger för NYHETERsto att färden gick i mycket hög hastighet genom centrala Ljungskile, bland annat på gång- och cykelväg. Även polisens helikopter deltog i insatsen.

Strax norr om Ljungskile sker en kollision mellan motorcykeln och en polisbil. Föraren ramlar av motorcykeln och kunde säkras på plats.

Föraren, en man i 45-årsåldern är vaken och talbar men har okända skador. Mannen körs med ambulans till sjukhus.

Stor uppmärksamhet i sociala medier

Händelsen fick stor uppmärksamhet i sociala medier och lokala medier då många ifrågasatte polisens framfart under insatsen. Polisen gick också ut i media med hur man arbetar i samband med förföljande och efterföljande.

Polis åtalas på flera punkter

På onsdagseftermiddagen lämnades ett åtal in till Uddevalla tingsrätt mot en av poliserna som var med i insatsen.

Vårdslöshet i trafik alternativt tjänstefel

”Polismannen ska ha framfört en polisbil och därvid i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna genom att uppsåtligen köra över på motsatt körbana och rakt mot och på målsäganden som där framförde en motorcykel i motsatt färdriktning. Genom att framföra en personbil i motsatt körbana rakt mot och en motorcyklist har polismannen tagit en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brustit i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka”, står det i åtalet.

Åklagaren yrkar i andra hand på tjänstefel

”Polismannen har vid ovan nämnda gärning uppsåtligen vid myndighetsutövning åsidosatt för vad som gällt för uppgiften genom att i strid mot polislagens 8 § och 10 § göra ett ingripande och använda våld som inte varit försvarligt med hänsyn till omständigheterna samt därtill agerat i strid mot gällande föreskrifter i PMFS 2016:19/ FAP 104-1”

Misshandel

”Polismannen har genom att framföra en personbil på motsatt körbana och rakt mot och på målsäganden som oskyddad körde en motorcykel i motsatt färdriktning, uppsåtligen tillfogat målsäganden följande skador; kraftig smärta och ömhet i lår och knä, två frakturer på revbenen samt en vänstersidig höftledsluxation”, står det i åtalet.

I andra hand yrkar åklagare på grovt vållande till kroppskada

”Polismannen har vid ovan nämnda gärning genom att framföra personbil i motsatt körbanan mot och på målsäganden som färdades på motorcykel och därigenom åsidosatt polislagens bestämmelser om försvarligt ingripande och våldsanvändning samt polisens föreskrifter i PMFS 2016:19/ FAP 104-1 och av oaktsamhet vållat målsäganden de skador som ovan angetts. Vållande till kroppsskada ska bedömas som grov eftersom gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Kroppsskadorna har inte varit ringa”, skriver åklagaren.

Ännu inget åtal mot MC-föraren

Inget åtal har ännu lämnats in mot föraren av motorcykeln.

Efter händelsen var mannen initialt misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning samt narkotikabrott eget bruk.

