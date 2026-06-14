Ny tidtabell och SNU Stenungsund Express blir 321

Imorgon, måndag den 15 juni inför Västtrafik årets sommartidtabell. För resenärer i STO-området innebär det bland annat att Stenungsund Express byter linjenummer och blir linje 321.

Text: Mikael Berglund Dela

Samtidigt börjar de nya sommartiderna att gälla för de flesta buss- och tåglinjer i området.

Stenungsund Express blir linje 321

Tidigare i år presenterade Västtrafik förändringarna för Stenungsund Express. Den välkända expressbussen mellan Stenungsund och Göteborg får nu det nya linjenumret 321.

Förändringen är en del av Västtrafiks arbete med att göra linjenätet tydligare och mer enhetligt.

Linjen fortsätter att trafikera samma väg mellan Stenungsund och Göteborg, men med det nya linjenumret som resenärerna behöver vänja sig vid.

Dubbeldäckare ska ge fler sittplatser

En av de största nyheterna är att dubbeldäckarbussar sätts in på linjen.

De större bussarna ska ge betydligt fler sittplatser jämfört med dagens fordon och skapa bättre komfort för pendlare som reser längre sträckor mellan Stenungsund, Tjörn, Orust och Göteborg.

En modern dubbeldäckare i regiontrafikutförande kan ta omkring 80–90 sittande resenärer, vilket är betydligt fler än en traditionell regionbuss. Satsningen görs för att möta det stora resandet på sträckan och minska trängseln under högtrafik.

Under rusningstid kommer bussen att avgå var 20:e minut mellan Stenungsund och Göteborg, vilket innebär fler avgångar och kortare väntetider för den som ska tid och från Göteborg.

Kontrollera din resa

I samband med sommartidtabellen ändras avgångstiderna för många linjer i området.

De nya tiderna finns uppdaterade på Västtrafiks webbplats och i Västtrafik To Go-appen.

Resenärer uppmanas därför att kontrollera sina avgångar före resan eftersom både tider och vissa anslutningar kan ha förändrats.