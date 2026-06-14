1 800 personer trotsade vädret – Rekordmånga besökte Rörelseglädjens Dag på Tjörnbro Arena

Förra året var arrangörerna nöja men överraskade med omkring 1 200 besökare. I år kom det 1 800 personer till Arenan.

Trots att regnet hela tiden hängde i luften blev årets Rörelseglädjens Dag på Tjörnbro Arena en riktig folkfest. Omkring 1 800 personer besökte arrangemanget under söndagen, vilket är 500 fler än förra året.

Text: Mikael Berglund Dela

När NYHETERsto besökte området strax före stängning var det fortfarande gott om besökare kvar både på området och vid poolen.

Aktiviteter över hela området

Rörelseglädjens Dag arrangerades för andra året i rad av Tjörnbro Arena tillsammans med Tjörns Sparbank och Miljonmissionen.

Rörelseglädje kan man lugnt säga att trampolinparken ger. Olika nivåer att hopp från. Massor av skoj på området Regnet hängde i luften… men man ska ha klarat sig med en kort skur. I tältet var det "fullknökat" när det var som mest folk under dagen, lite lugnare när NYHETERsto tittade förbi. Här bjöds det på korv med bröd, festis och glass Hoppborgar på området. Trampolinparken drog många barn med mycket energi. Poolområdet med många som passade på att bada trots att regnet hängde i luften. Poolområdet var välbesökt trots att regnet hängde i luften. Blöt blir man ju ändå i poolen. Många passade på att ta ett dopp i poolområdet. Allt var gratis denna dag. Hoppborgar och klättring fanns på området. Strax innan stängning var det en hel del folk kvar. ‹ 1 av 20 ›

Under dagen kunde besökarna prova trampolinparken, klättring, pumptrack, hoppborgar och den populära hinderbanan. Vid poolområdet bjöds det på bad, musik och aktiviteter.

Granita åkte fram och tillbaka till Lilla Brattön där mer aktiviteter väntade, som äventyrsgolf.

På Lilla Brattön väntade bland annat äventyrsgolf och fler aktiviteter för både stora och små.

Alla aktiviteter var kostnadsfria och dessutom bjöds barnen på korv med bröd, festis och glass.

Fokus på rörelse utan krav

Bakom arrangemanget står Tjörnbro Arena, Tjörns Sparbank och Miljonmissionen. Målet är att skapa en öppen och lättillgänglig dag där fler barn och unga får chans att hitta rörelseglädje – oavsett tidigare erfarenhet.

– Det handlar om barns och ungas rätt till rörelse. Vi erbjuder aktiviteter med fokus på lekfullhet och nyfikenhet, utan krav på prestation eller regler om vad som är rätt eller fel, säger Daniel Olsson, vd för Invest Group som driver Tjörnbro Arena.

Dagen riktar sig till alla barn och ungdomar, oavsett tidigare erfarenhet av idrott eller organiserade aktiviteter.

Lokalt engagemang bakom satsningen

Bakom arrangemanget finns också ett starkt lokalt engagemang.

Tjörns Sparbank är en av aktörerna som stöttar dagen och ser den som en viktig satsning för barn och ungas välmående på ön.

– Rörelseglädjens Dag är ett fint exempel på hur vi tillsammans kan skapa möjligheter för barn och unga att må bra och hitta rörelseglädje. Som lokal sparbank med stort samhällsengagemang vill vi vara med och stötta initiativ som stärker människors välmående och bidrar till en positiv utveckling på Tjörn och i vårt närområde, säger Katarina Bröjer Ryberg, marknads- och hållbarhetschef på Tjörns Sparbank.

Premiär för Pizzeria Mamma Mia

Besökarna kunde också ta del av en nyhet på området.

Mamma Mia – Ny pizzeria på området. Fem olika pizzor. Lättare att välja med färre alternativ. ‹ 1 av 2 ›

Under dagen hade Pizzeria Mamma Mia premiär och många passade på att prova den nya restaurangen i samband med sitt besök på Tjörnbro Arena.

Vill bli en återkommande tradition

Det stora publikintresset visar att Rörelseglädjens Dag fortsätter att växa.

Med rekordmånga besökare, aktiviteter över hela området och ett stort lokalt engagemang har arrangemanget tagit ytterligare ett steg mot att bli en återkommande tradition på Tjörn.