Flera segelbåtar brann vid Björholmen – Miljöarbete tar vid på måndagen

Räddningstjänsten larmades på söndagskvällen till en fritidsbåt som brann vid Björholmens marina på Tjörn. Branden spred sig snabbt vidare mellan båtarna vid bryggan. Totalt sex segelbåtar brann.
Larmet kom vid klockan 21.38.
Branden spred sig mellan båtarna
När räddningstjänsten först larmades handlade det om en brinnande fritidsbåt. Kort därefter kom uppgifter om att branden hade spridit sig till fler båtar vid bryggan.
Räddningstjänsten uppgav senare att totalt sex segelbåtar brann.
– Branden har gått från båt till båt och de går inte att rädda, uppgav räddningstjänsten under kvällen.
Sjöräddningen kallades in
På grund av den omfattande branden begärdes även assistans från Sjöräddningssällskapet Skärhamn, Käringön och Stenungsund.
Enligt uppgifter från platsen syntes kraftig rökutveckling över området när räddningsarbetet pågick.
Diesel läckte ut
Förutom själva branden läckte även diesel ut från båtarna. Saneringsarbete väntar därför efter branden.
Vid klockan 22.45 uppgav sjukvårdens larmcentral att en ambulans fanns kvar på platsen, men att det då inte fanns någon skadad person.
Vid klockan 23.30 var räddningstjänst och polis fortfarande kvar vid Björholmen. Då fanns inga öppna lågor kvar, men det rök fortfarande från platsen.
Brandorsaken utreds
Orsaken till branden är ännu inte känd. Händelsen utreds som allmänfarlig vårdslöshet.
Miljöarbete tar vid på måndagen
På måndagsmorgonen låg sex eldhärjade segelbåtar på botten efter storbranden vid Björholmens marina. Stigfjorden är ett Natura 2000-område vilket gör området extra sårbart vid miljöpåverkan.
Under förmiddagen samlas räddningstjänsten, kommunens miljö- och hälsoskydd och flera andra berörda aktörer för genomgång och planering av det fortsatta arbetet.
Båtarna ska bärgas, diesel som läckt ut ska tas om hand och bryggorna behöver kontrolleras. Arbetet sker samtidigt som midsommarveckan inleds, en period då många besökare väntas till området.
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