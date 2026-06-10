Samtal och fika utanför Systembolaget i syfte att stoppa langning inför skolavslutningen

Under onsdagseftermiddagen genomfördes en informationsinsats utanför Systembolaget i Stenungsund med fokus på att förebygga langning av alkohol till minderåriga.

Text: Mikael Berglund Dela

Insatsen gjordes lagom till skolavslutningen, en tid då många unga samlas och risken för att vuxna köper ut alkohol kan öka.

På plats fanns Systembolaget och Socialtjänsten Trygg Ungdom. De bjöd på kaffe och kakor samtidigt som de pratade med förbipasserande och kunder om langning, ansvar och vad lagen säger.

Vill få vuxna att tänka till

Kampanjen är en del av återkommande informationsinsatser som genomförs för att motverka att alkohol hamnar hos minderåriga.

Målet är att få fler vuxna och unga vuxna att avstå från att köpa ut alkohol till personer som inte själva får handla på Systembolaget.

Det säger lagen

Det är olagligt att köpa ut, sälja eller ge bort alkohol till personer under 20 år. För folköl gäller motsvarande förbud om mottagaren är under 18 år.

Den som gör sig skyldig till langning kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Vid grova brott kan straffet bli upp till fyra års fängelse.